Славянский район: В Донецкой ОГА напомнили о запретах в «красной зоне»

Согласно разделению зон карантина, утвержденному сегодня, 30 октября, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Донецкой области в «красную зону» снова попал Славянский район. Здесь продолжает действовать ряд противоэпидемических ограничений, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В «красной зоне» запрещен:

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей автоконцерта;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.

В то же время разрешается: