Славянский район: В Донецкой ОГА напомнили о запретах в «красной зоне»

Согласно разделению зон карантина, утвержденному сегодня, 30 октября, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в Донецкой области в «красную зону» снова попал Славянский район. Здесь продолжает действовать ряд противоэпидемических ограничений, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
В «красной зоне» запрещен:
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей автоконцерта;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);
- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения.
В то же время разрешается:
- торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;
- ведение банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническое обслуживание регистраторов расчетных операций, деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;
- торговая деятельность и предоставление услуг общественного питания с адресной доставкой заказов.