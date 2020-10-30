Проблемы с кислородом: В «ЛНР» ковидных больных перевели в «республиканскую» клиническую больницу

В «ЛНР» больных COVID-19 пациентов с дыхательной недостаточностью переводят из Луганской городской многопрофильной больницы № 4 в резервное отделение Луганской «республиканской» клинической больницы. Об этом сегодня, 30 октября, сообщила на брифинге «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На основании информации, полученной из 4-й городской больницы, проблем, которые возникли с подачей кислорода, министерство здравоохранения приняло меры для предупреждения нарушения стандартов оказания медицинской помощи и были развернуты дополнительные койки, которые являлись резервными в республиканской клинической больнице, для оказания экстренной неотложной помощи пациентам с дыхательной недостаточностью с коронавирусной инфекцией. Сегодня пациенты, которые нуждаются в кислородотерапии, переведены из 4-й городской больницы в ЛРКБ», – заявила Пащенко.

Она уверяет, что переведенные пациенты являются «самыми тяжелыми больными COVID-19, которые нуждаются в инвазивной дыхательной терапии», а отделение для них не будет сообщаться с иными, чтобы туда не попала инфекция.

«Это отделение, которое организовано путем закрытия шлюзов в ЛРКБ, это полностью предотвращает распространение инфекции внутри учреждения. Это изолированное отделение, которое не будет сообщаться с другими отделениями больницы», – уверяет Пащенко.

«Министр» добавила, что по факту «возникших в 4-й больнице проблем» организована проверка.

Отметим, в луганском сегменте соцсетей давно сообщали о критическом положении в 4-й больнице Луганска, а недавно местные паблики написали, что система подачи кислорода для больных там вышла из строя.

«Так вот, прошло полгода с того момента, как доктора 4-й больницы сообщили о катастрофических проблемах с кислородом и умоляли министерство и министра о решении этих проблем для спасения человеческих жизней. Мы преклоняемся перед этими людьми, которые в этих варварских условиях пытались что-то сделать для людей... Но... На днях полностью вышла из строя кислородная система в этой больнице. Поэтому последующие смерти будут на совести министра. А они уже начались... Наталья Александровна [Пащенко], вы полгода не помогали никому... Вас все медики матом ругают», – пишет один из луганских Telegram-каналов.