В «ДНР» заявили, что начали выплаты по страховым «полисам» ОСАГО

В «ДНР» компания, которая продает страховые «полисы» ОСАГО, осуществила первые выплаты. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«По двум заявлениям необходимый пакет документов уже собран, произведена оценка ущерба и потерпевшие получили страховые выплаты. Каждый потерпевший на этапе оценки ущерба был ознакомлен с перечнем повреждений транспортного средства, которые выявили эксперты, а также со стоимостью ремонтных воздействий и запасных частей», – уверяют в «ДНР».

Там уточняют, что общая сумма выплат составила 121 тыс. руб. (46,5 тыс. грн по местному курсу на 30.10.2020).

Также сообщается, что «на текущее время в компании зарегистрировано 15 заявлений о выплате страхового возмещения, над рассмотрением которых ведется работа».

Напомним, на конец августа «полис» оформили почти 6,5 тыс. человек, на 1 октября – свыше 53 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» всех автовладельцев обязали оформить «полис ОСАГО» до 1 августа. «Страховой полис» ОСАГО можно оформить в отделениях «Почты Донбасса».