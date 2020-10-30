Через КПВВ на Донбассе за неделю пропустили более 800 человек, – Госпогранслужба

За неделю через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе линию разграничения пересекли более 800 человек. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

В ГПСУ напомнили, что до 15 ноября включительно, по приказу командующего операции Объединенных сил, временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.).

«Граждане имеют возможность пересечь линию разграничения в этом КПВВ по отдельному решению командующего при наличии документально подтвержденных обстоятельств социально-гуманитарного характера. Также на временно оккупированную территорию Украины пропускаются граждане в случае следования к месту регистрации», – уточнили в Госпогранслужбе.

По данным пограничников, за неделю через КПВВ «Станица Луганская» прошел 681 человек, из них – 26 человек на контролируемую территорию, а 655 – в сторону временно неподконтрольной Луганщины.

На Донетчине движение дорожным коридором «Донецк – Мариуполь» незаконные вооруженные формирования разблокировали дважды, в понедельник и пятницу.

«В этот период через КПВВ "Новотроицкое" 102 гражданина и 28 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 172 гражданина и 29 транспортное средство проехали на временно оккупированную территорию Украины. Сегодня по состоянию на 14:00 в контрольном пункте "Новотроицкое" в обоих направлениях линию разграничения пересекли 149 граждан и 22 автомобиля», – сообщили в ГПСУ.

Контрольные пункты «Марьинка» и «Новотроицкое» продолжают функционировать по графику осеннего периода с 07:00 до 18:30. Однако ежедневное перемещение граждан блокируется НВФ.

Дорожный коридор «Донецк – Курахово», в рамках которого функционирует КПВВ «Марьинка», оставался полностью заблокирован со стороны НВФ.