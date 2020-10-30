Обычный бытовой конфликт: Мэр Славянска прокомментировал языковой скандал в городе (Видео)

Городской голова Славянска Вадим Лях отреагировал на языковой скандал, который разгорелся в городе. Он назвал ситуацию «обычным, бытовым конфликтом» в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Мэр города отметил, что конфликт вышел за пределы города, и его обсуждает вся страна. Он признал, что «поведение пассажиров маршрутки было некорректным, но не сажать же из-за этого в тюрьму».

«Считаю конфликт в маршрутке, в первую очередь, бытовым. А тема двуязычья вновь стала предметом для манипуляций. Слов’янськ – це Україна! Державна мова – українська. Но доводить ситуацию до абсурда и уголовного производства – неправильно», – заявил мэр.

«Знаю, что пена скоро уляжется. И славянцы будут взаимовежливыми и толерантными», – резюмировал Вадим Лях.

Напомним, пассажирка маршрутки в Славянске агрессивно отреагировала на замечание о необходимости надеть защитную маску. Замечание сделала жительница города, которая тоже ехала в этой маршрутке. Но дополнительное раздражение вызвало то, что она сделала его на украинском языке. Видео инцидента попало в соцсети. Уполномоченный по защите государственного языка призвал руководство города и правоохранителей принять меры по этой ситуации.