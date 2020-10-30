Из-за сгоревшего леса Луганщину ждут пылевые суховеи и сажевые бури

Государственное лесное агентство подсчитывает убытки от сентябрьских пожаров на Луганщине. Лесники утверждают – на восстановление леса потребуется от 15-20 лет. Но, из-за стремительного изменения климата, времени понадобится больше. Всего же огонь прошелся площадью более 20 тыс. гектаров, передает «Громадське радіо».

Сгорело почти 52% всей территории Бобровского лесничества. Лесничий Дмитрий Демченко вспоминает, что за день до большого пожара у них произошел пожар меньшего масштаба, они его потушили и осматривали местность, чтобы не осталось непогашенных ячеек.

«Потом мы увидели широкий дым. Я был на служебном авто. Там есть рация. В эфире никто ничего об этом дыме не говорил. Я обратился к нашему оператору, он сказал, что якобы там все под контролем. Примерно через час после обеда выяснилось, что все это без контроля. И очень большой фронт шел», – говорит Демченко.

Огонь распространялся настолько быстро, что машины лесников, доехав до места пожара, были вынуждены быстро уезжать.

Теперь, чтобы восстановить лес, Луганское облуправление Гослесагентства прибегло даже к объявлению акции: любой может принести в лесничество желуди и шишки.

«Сейчас нужно, хотя бы, получить разрешение на уборку сгоревшего леса. Разрешения никто не дает. Это очень сложный процесс. И он сильно затянут. Например, есть проверка, которая позволяет пилить максимум гектар. При том, что в нашем лесничестве сгорело 3 800 гектаров. Представьте, сколько лет мы будем пилить. А его надо убирать срочно. Вообще, по всем правилам, его нужно убирать в течение года. И в следующем году надо там сажать новый лес», – поясняет Демченко.

Лес вокруг Северодонецка выгорел на 70-80%, в ближайшие 2-3 года здесь вероятны пылевые суховеи и сажевые бури.

«Это угроза для всей области. В дальнейшем, если не убрать поврежденные деревья, они будут падать от ветра, а это угроза жизни. Они будут падать от времени, в них будут распространяться вредители, деструкторы, первичные, вторичные вредители, которые будут давать потомство. И это потомство может прийти на зеленый лес. Это огромная проблема областного масштаба, регионального, всеукраинского, можно сказать», – отмечает директор Северодонецкого лесхоза Иван Скурида.