Энергетики отремонтировали энергоинфраструктуру всех больниц Донетчины

В Донецкой области за 9 месяцев специалисты ДТЭК Донецкие электросети проверили и отремонтировали электроинфраструктуру 189 больниц, в том числе 14 инфекционных. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Также проведен капитальный ремонт и техническое обслуживание 492 трансформаторных подстанций, замена более 112 км проводов.

«Мы системно обновляем энергетическую инфраструктуру городов и поселков. Делаем ее более надежной и современной для клиентов даже самых отдаленных районов и населенных пунктов. Особое внимание уделяем медучреждениям и объектам социальной сферы. За 9 месяцев мы проверили энергооборудование всех больниц области, выполнили необходимые ремонты. Например, в октябре в Покровске наши специалисты построили дополнительную линию для городской инфекционной больницы», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В этом году также большое внимание уделялось ремонтам дефектных опор. 1266 опор заменены в Александровском, Великоновоселковском, Лиманском, Никольском районах. Это позволило сделать энергоснабжение жителей более надежным.

ДТЭК Донецкие электросети системно восстанавливает электроснабжение населенных пунктов в «серой зоне», которые остались без света в результате обстрелов. В 2020 году специалисты компании восстановили работу 2 высоковольтных линий, 12 линий среднего и низкого напряжения и 112 трансформаторных подстанций. Это позволило восстановить энергоснабжение жителям 37 прифронтовых населенных пунктов.