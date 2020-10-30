В Мангуше проводят бесплатные сеансы иппотерапии

В Мангуше (Донецкая обл.) проводят бесплатные сеансы иппотерапии «Страна лошадей». Их посещают 40 воспитанников центра социальной реабилитации детей с инвалидностью, передает «Суспільне Донбасс».

«Моему ребенку 6 лет. У нее аутизм. Два раза в неделю ее привожу в Мангуш, покататься верхом на лошади», – говорит Наталья Дробязко, мать одной из воспитанниц.

Инструктор по иппотерапии Оксана Терещенко поясняет: если у ребенка расстройство психического характера, то делают упор на диалог, контакт глаз. Ребенка пытаются вызвать на контакт. Если это физическая проблема, то упор делают на равновесие и физические упражнения для укрепления различных групп мышц.

«Занятия для каждого ребенка продолжаются 30 минут. Для работы с маленькими пациентами используют двух специально обученных лошадей. Животных готовили не менее года», – отмечает Терещенко.

Занятия по иппотерапии для детей с инвалидностью проводят ежедневно.