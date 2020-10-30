Возил в Россию: На Луганщине судили перевозчика

В Луганской области судили мужчину, который в период карантина организовал нелегальный рейс в Россию. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Госпогранслужба Украины.

Так, в августе этого года 59-летний житель Троицкого района согласился на предложение 6-ти гражданок Украины нелегально перевезти их в Российскую Федерацию. Женщины (возрастом от 30 до 60 лет) хотели в России найти работу. Нарушить границу они решили, поскольку считали, что ехать законно во время карантина слишком проблематично.

У мужчины был автомобиль «ВАЗ», он хорошо знал участок государственной границы в Марковском районе. Поэтому согласился за определенную доставить своих «подопечных» в Россию. Для этого нарушитель отслеживал движение нарядов отдела пограничной службы «Марковка» и надеялся, что его преступление останется незамеченным.

Мужчину задержали, по факту случившегося правоохранители провели досудебное расследование и направили дело в суд.

На днях вступил в законную силу приговор Марковского районного суда. Злоумышленник признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Транспортное средство конфисковано в пользу государства.

Но суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев.