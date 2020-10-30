В Дружковке новый фонтан разрушил плитку (Видео)

На центральной площади Дружковки (Донецкая обл.) в ходе реконструкции создали «сухой» фонтан. Но через неделю после запуска плитка вокруг фонтана и вдоль тротуара просела. Вместо ровной поверхности – волнистая мостовая, передает «Суспільне Донбасс».

Работы по реконструкции улицы Соборной и площади проводит подрядная организация из Константиновки.

По словам представителя организации, неровности покрытия у фонтана появились из-за оседания почвы после тестового запуска. «Причина проседания естественная. Там был вырыт большой котлован, рядом – техпомещения, 2 больших колодца. Ниже там еще коллектор», – говорит Андрей Левицкий.

Теперь рабочие разбирают плитку и устраняют недостатки. «Подсыпаем уплотнительный материал, песок, гранотсев», – перечислил Левицкий.

В рамках реконструкции положили более 13 тысяч квадратных метров плитки и около 13 тысяч квадратных метров асфальта. На всей площади и в прилегающих дворах заменена канализация, водоводы.

По словам Левицкого, на площади также установят освещение. Работы должны завершить до конца ноября.