Выложил видео с угрозами в YouTube: У жителя Попасной нашли арсенал оружия (Фото)

В Луганской области полицейские изъяли оружие у мужчины, который в социальных сетях угрожал его применить. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

В ходе мониторинга интернет сети на канале YouTube полицейские обнаружили видео, в котором житель города Попасная демонстрировал огнестрельное и холодное оружие, а также угрожал его применить к местным жителям.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 47-летний местный житель.

В ходе проведения обыска по его месту жительства полицейские обнаружили и изъяли:

охотничье ружье ИЖ-17 калибра 16 мм;

ружье «Mauser-98»;

6 емкостей с порохом;

47 патронов калибра 5,6 мм;

9 ножей.

Сейчас назначены несколько экспертиз для установления психического состояния попаснянца, изучается его окружение, образ жизни, устанавливаются обстоятельства, при которых у мужчины появились боеприпасы и оружие.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».