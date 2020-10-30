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Выложил видео с угрозами в YouTube: У жителя Попасной нашли арсенал оружия (Фото)

30.10.20 18:32

В Луганской области полицейские изъяли оружие у мужчины, который в социальных сетях угрожал его применить. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-секретарь полиции Луганщины Татьяна Погукай.

В ходе мониторинга интернет сети на канале YouTube полицейские обнаружили видео, в котором житель города Попасная демонстрировал огнестрельное и холодное оружие, а также угрожал его применить к местным жителям.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность мужчины. Им оказался 47-летний местный житель.

В ходе проведения обыска по его месту жительства полицейские обнаружили и изъяли:

  • охотничье ружье ИЖ-17 калибра 16 мм;
  • ружье «Mauser-98»;
  • 6 емкостей с порохом;
  • 47 патронов калибра 5,6 мм;
  • 9 ножей.

Сейчас назначены несколько экспертиз для установления психического состояния попаснянца, изучается его окружение, образ жизни, устанавливаются обстоятельства, при которых у мужчины появились боеприпасы и оружие.

Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

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