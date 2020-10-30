RU
Все новости

С минно-взрывными ранениями: В Горловке нашли тела троих мужчин

30.10.20 18:14
Стела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку / Фото: radiosvoboda.org

В неподконтрольной украинской власти Горловке обнаружены тела троих мужчин с минно-взрывными ранениями.

ЧП произошло в Никитовском районе города.

«В дежурную часть Никитовского районного отдела полиции Горловки поступило сообщение об обнаружении троих мужчин без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили три трупа с минно-взрывными ранениями. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом», говорится в сообщении «МВД ДНР».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк