С минно-взрывными ранениями: В Горловке нашли тела троих мужчин

В неподконтрольной украинской власти Горловке обнаружены тела троих мужчин с минно-взрывными ранениями.

ЧП произошло в Никитовском районе города.

«В дежурную часть Никитовского районного отдела полиции Горловки поступило сообщение об обнаружении троих мужчин без признаков жизни. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили три трупа с минно-взрывными ранениями. По предварительным данным, причиной произошедшего стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом», – говорится в сообщении «МВД ДНР».