Ограбили воинскую часть и банки: В Мариуполе будут судить банду мародеров

В Донецкой области будут заочно судить участников преступной банды, совершивших ряд особо тяжких преступлений во время захвата Мариуполя незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. В состав банды входило 5 человек, по всем ним завершено досудебное расследование. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Донецкая областная прокуратура.

Установлено, что в апреле-мае 2014 года 30-летний житель Мариуполя создал и возглавил вооруженную преступную банду, в состав которой вошли еще 4 местных жителей в возрасте от 27 до 45 лет.

«Во время оккупации Мариуполя представителями НВФ РФ бандиты в течение месяца совершили ряд преступлений: ограбили воинскую часть и завладели автоматами, совершили нападение на 3 банковские отделения, ограбили 2 банкомата и похитили 12 автомобилей, вызвав ущерб на сумму свыше 3 млн грн. Кроме того, злоумышленники незаконно лишили свободы трех граждан и силой удерживали их, нанося телесные повреждения и требуя деньги. Один из пострадавших после избиения умер от тяжелых травм», – рассказали в прокуратуре.

Действия злоумышленников квалифицированы по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 255 – создание преступной организации, руководство такой организацией;

ст. 257 – организация вооруженной банды и участие в ней;

ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263 – ношение и хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, совершенное в составе преступной организации;

ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 187 – разбой, направленный на завладение имуществом в крупных и особо крупных размерах, совершенное в составе преступной организации;

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289 – незаконное завладение транспортным средством, соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное в составе преступной организации;

ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 146 – незаконное похищение человека, совершенное с применением оружия в составе преступной организации;

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 121 – умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, совершенное в составе преступной организации;

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 262 – разбой с целью похищения огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенное в составе преступной организации;

ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 189 – вымогательство, совершенное с угрозой убийства в составе преступной организации.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд, а члены банды объявлены в международный розыск. Максимальная санкция по указанным статьям – до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.