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С февраля жителям неподконтрольного Донбасса будет доступен сервис еМалятко

30.10.20 19:11
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жители временно неподконтрольных Украине территорий со следующего года смогут воспользоваться услугой «еМалятко» на портале «Дія». Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«ЕМалятко» – комплексная услуга для родителей новорожденных детей. По одному заявлению можно получить одновременно до 10 государственных услуг от различных органов власти.

Для предоставления данной услуги нужен номер медицинского заключения о рождении, который создает врач в роддоме (в электронном виде). Для детей, которые родились на неподконтрольной территории, вместо этого номера будет использоваться решение суда.

Дело в том, что на данный момент жители неподконтрольных территорий могут получить украинское свидетельство о рождении ребенка только через суд – в суде устанавливается факт рождения, а затем идет регистрация в РАГСе. «В рамках диджитализации всего этого процесса мы работаем над упрощением обоих этапов, но это два разных проекта. На первом этапе уже есть существующий инструмент "Электронный суд", но он работает в экспериментальном режиме и пока не все суды готовы принимать заявления на установление факта рождения онлайн. Мы работаем для ускорения этого процесса», – рассказал заместитель главы Минреинтеграции Снавер Сейтхалилев.

По его словам, далее решение суда об установлении факта рождения будет использоваться вместо медицинского заключения о рождении для того, чтобы родители могли заказать услугу «еМалятко» онлайн.

Планируется, что услуга «еМалятко» будет доступна для жителей неподконтрольных территорий с февраля следующего года.

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