В Мариуполе за сутки коронавирусом заболели 360 жителей

В Мариуполе за минувшие сутки зарегистрировано 360 новых случаев COVID-19, также 224 мариупольца выздоровели. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 октября, сообщил директор Департамента здравоохранения Мариупольского горсовета Андрей Ремпель.

С начала пандемии в Мариуполе подтверждены 3 995 случаев COVID-19, и них:

1983 жителя выздоровели;

1955 – продолжают лечение (183 – в стационарах, остальные лечатся амбулаторно);

летальных случаев – 57.

Главный врач горбольницы № 9 Александр Железняк уточнил, что из 183 госпитализированных пациентов 4 – дети. «В стационарах находится 183 человека, из них 80 человек в тяжелом состоянии. Все обеспечены кислородотерапией», – сказал он.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 30 октября в Украине COVID-19 заболели 378 729 человек (155 026 пациентов – выздоровели, 7 041 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 9 645 случаев COVID-19 (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 100), Луганской области – 3 575 случаев (выздоровели – 1 211 пациентов, летальных случаев – 70).

В «ДНР» – 6 618 случаев коронавируса (выздоровели – 3 423 человека, летальных случаев – 531). В «ЛНР» – 1 542 случая коронавируса (выздоровели – 1 186 пациентов, летальных случаев – 73).