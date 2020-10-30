Медики Днепра получили аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК

29 октября Фонд Рината Ахметова совместно с ДТЭК передали аппараты искусственной вентиляции легких производства Франции сразу двум медицинским учреждениям Днепра. Оборудование экспертного класса получили городские клинические больницы №16 и № 9. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

«Проект "Борьба с COVID-19 в Украине" Фонда Рината Ахметова продолжается. В его рамках медикам из 12 регионов страны переданы 160 аппаратов искусственной вентиляции легких. Всего Фондом, по личному решению Учредителя, было закуплено 204 аппарата ИВЛ высокого класса. 33 аппарата уже спасают жизни пациентов с тяжелыми осложнениями в опорных больницах Днепропетровской области. Сегодня мы передаем региону еще два аппарата», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Директор ДТЭК Приднестровской ТЭС Анатолий Боричевский выразил уверенность, что победить коронавирус в Украине можно только совместными усилиями бизнеса и власти: «Только вместе можно победить коронавирус. Ринат Ахметов выделил 300 млн гривен на борьбу с COVID-19. Эти деньги были направлены на закупку самого необходимого. Сегодня мы передаем два аппарата ИВЛ в 16 больницу и 9 клиническую больницу. Это высококачественное и легкое в использовании оборудование, которое может быть задействовано сразу после подключения».

«Слова благодарности социально ответственному бизнесу. Отдельное спасибо за предыдущую помощь от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК. Очень много они сделали для переоснащения городской инфекционной больницы № 21. Мы всегда рады помощи от бизнеса. Это действительно то, что нам сейчас нужно», – сказал городской голова Днепра Борис Филатов.

Генеральный директор Днепровской городской больницы № 16 Олег Хасилев рассказал, что медучреждение обеспечено всем необходимым. «У нас в реанимации 15 человек, очень тяжелые больные. Двое на аппаратах ИВЛ, остальные на концентраторах. Аппаратура, которую мы получаем, идет на благо людям, на оказание медицинской помощи», – сообщил он.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – напомнили в пресс-службе.