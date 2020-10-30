В размере двух пенсий: В ПФУ рассказали, как получить пособие на погребение

В случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его захоронение, выплачивается пособие на погребение. Причем, выплаты можно оформить в любой срок, даже через несколько лет. Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины в г. Лисичанске Луганской области.
Размер пособия на погребение составляет две пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. (ст. 53 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).
Для получения пособия на погребение нужно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в котором пенсионер находился на учете.
Для оформления пособия на погребение нужны следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае обращения других лиц от имени заявителя – также документы, удостоверяющие личность и ее полномочия;
- свидетельство о смерти гражданина;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти для получения пособия на погребение или справка о смерти пенсионера;
- в случае регистрации смерти за пределами Украины – свидетельство о смерти или другой документ, подтверждающий факт смерти, выданный компетентным органом иностранного государства;
- соответствующие справки органов местного самоуправления, ритуальной службы о том, что захоронение не осуществлено за счет государства – в случае смерти лиц, которым законодательством предусмотрено погребение за счет средств государственного бюджета.