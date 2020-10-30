В размере двух пенсий: В ПФУ рассказали, как получить пособие на погребение

В случае смерти пенсионера лицам, осуществившим его захоронение, выплачивается пособие на погребение. Причем, выплаты можно оформить в любой срок, даже через несколько лет. Об этом рассказали в управлении Пенсионного фонда Украины в г. Лисичанске Луганской области.

Размер пособия на погребение составляет две пенсии, которую получал пенсионер на момент смерти. (ст. 53 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Для получения пособия на погребение нужно обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины, в котором пенсионер находился на учете.

Для оформления пособия на погребение нужны следующие документы: