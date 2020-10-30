Закроет последнюю дыру в эфире: Под Попасной начали строить 150-метровую телевышку (Фото)

В Попаснянском районе Луганской области стартовало строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает Луганская облгосадминитсрация.

В частности, уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса. Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на который пойдет 260 куб. м бетона.

«Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство этой РТПС для нас очень важно. Во-первых, она закроет последнюю "дыру" в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 000 человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции», – прокомментировал событие глава Луганской области Сергей Гайдай.

Отметим, что проект «Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области» был признан победителем открытого конкурса среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

Общая стоимость строительства составляет почти 46,8 млн грн, из которых 18,3 млн грн – средства областного бюджета.