«Шахтер» в Киеве обыграл земляков (Фото)

Сегодня, 30 октября, в Киеве ФК «Шахтер» обыграл ФК «Мариуполь» со счетом 4:1. Игра в рамках украинского чемпионата по футболу проходила на НСК «Олимпийский».

Первый гол в игре был забит на 27-й минуте матча – «горняк» Тайсон пробил пенальти.

На 44-й минуте – 2:0. «Судаков! Забивает с радиуса штрафной с рикошетом от левой штанги, завершая комбинацию с участием Вакулы и Вьюнника», – описывается момент в онлайн-трансляции на сайте «Шахтера».

65-я минута – опять пенальти и опять гол, который реализовал Патрик. 3:0.

«Мариуполь» достал ворота «горняков» на 72-й минуте: «3:1! Горбунов реализовал выход один на один после паса Мишнева из центрального круга (быстрый розыгрыш штрафного)».

Итоговой гол был забит на 75-й минуте. «4:1! Длинная передача Матвиенко: Тайсон убегает от свежего Фурсенко и виртуозно завершает эпизод».