В первом туре выборов избраны мэры лишь в 4 городах Донетчины

В Донецкой области по результатам выборов 25 октября мэры определились (набрали более 50% избирателей) только в 4 городах. Таковы данные Центральной избирательной комиссии, передают «Донецкие новости».

Все 4 города, которые получили мэров, –в Бахмутском районе:

Бахмут – городской голова Алексей Рева, самовыдвижение;

Часов Яр – городской голова Дмитрий Верзилов, партия «ОПЗЖ»;

Соледар – городской голова Евгений Пластун, самовыдвижение;

Северск – городской голова Андрей Черняев, партия «ОПЗЖ».

Во всех остальных городах состоится второй тур по избранию мэров, в которых примут участие кандидаты, занявшие 1 и 2 места по голосованию 25 октября:

Белозерское;

Доброполье;

Дружковка;

Константиновка;

Краматорск;

Курахово;

Лиман;

Мариуполь;

Мирноград;

Николаевка;

Новогродовка;

Покровск;

Святогорск;

Селидово;

Славянск.

В Луганской области 25 октября избирали руководителей 4-х городов, но во всех них также пройдет повторное голосование.

Всего по стране в 23 областях признаны избранными 84 голов (20 – городских, 17 – поселковых, 47 – сельских).