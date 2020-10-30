В первом туре выборов избраны мэры лишь в 4 городах Донетчины

В Донецкой области по результатам выборов 25 октября мэры определились (набрали более 50% избирателей) только в 4 городах. Таковы данные Центральной избирательной комиссии, передают «Донецкие новости».
Все 4 города, которые получили мэров, –в Бахмутском районе:
- Бахмут – городской голова Алексей Рева, самовыдвижение;
- Часов Яр – городской голова Дмитрий Верзилов, партия «ОПЗЖ»;
- Соледар – городской голова Евгений Пластун, самовыдвижение;
- Северск – городской голова Андрей Черняев, партия «ОПЗЖ».
Во всех остальных городах состоится второй тур по избранию мэров, в которых примут участие кандидаты, занявшие 1 и 2 места по голосованию 25 октября:
- Белозерское;
- Доброполье;
- Дружковка;
- Константиновка;
- Краматорск;
- Курахово;
- Лиман;
- Мариуполь;
- Мирноград;
- Николаевка;
- Новогродовка;
- Покровск;
- Святогорск;
- Селидово;
- Славянск.
В Луганской области 25 октября избирали руководителей 4-х городов, но во всех них также пройдет повторное голосование.
Всего по стране в 23 областях признаны избранными 84 голов (20 – городских, 17 – поселковых, 47 – сельских).