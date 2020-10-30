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В первом туре выборов избраны мэры лишь в 4 городах Донетчины

30.10.20 21:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области по результатам выборов 25 октября мэры определились (набрали более 50% избирателей) только в 4 городах. Таковы данные Центральной избирательной комиссии, передают «Донецкие новости».

Все 4 города, которые получили мэров, –в Бахмутском районе:

  • Бахмут – городской голова Алексей Рева, самовыдвижение;
  • Часов Яр – городской голова Дмитрий Верзилов, партия «ОПЗЖ»;
  • Соледар – городской голова Евгений Пластун, самовыдвижение;
  • Северск – городской голова Андрей Черняев, партия «ОПЗЖ».

Во всех остальных городах состоится второй тур по избранию мэров, в которых примут участие кандидаты, занявшие 1 и 2 места по голосованию 25 октября:

  • Белозерское;
  • Доброполье;
  • Дружковка;
  • Константиновка;
  • Краматорск;
  • Курахово;
  • Лиман;
  • Мариуполь;
  • Мирноград;
  • Николаевка;
  • Новогродовка;
  • Покровск;
  • Святогорск;
  • Селидово;
  • Славянск.

В Луганской области 25 октября избирали руководителей 4-х городов, но во всех них также пройдет повторное голосование.

Всего по стране в 23 областях признаны избранными 84 голов (20 – городских, 17 – поселковых, 47 – сельских).

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