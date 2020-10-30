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В связи с гибелью военных: В рамках ТКГ состоялось заседание группы по вопросам безопасности

30.10.20 22:55
Участники ТКГ
Участники ТКГ / Фото: facebook.com

Сегодня, 30 октября, состоялось внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. Встреча была инициирована делегацией Украины в связи с гибелью и ранением украинских военнослужащих. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице украинской делегации.

Украины потребовала от российской стороны принятия неотложных мер для пресечения нарушения «режима тишины» и эскалации вооруженного конфликта. В ходе сегодняшнего заседания стороны:

  • обсудили инциденты, которые имели место и привели к трагическим последствиям;
  • договорились соблюдать «режим тишины»;
  • обсудили меры по предотвращению дальнейших случаев нарушения режима прекращения огня;
  • договорились продолжить консультации на следующем заседании ТКГ, которое запланировано на 10 ноября.

«Украинская делегация понимает, что гарантированно договориться возможно только тогда, когда главный игрок, который стоит за спиной одной из сторон на линии разграничения, дает согласие договориться. Поэтому у украинской делегации остается вопрос: понимают наши визави степень своей ответственности за возможной эскалации вооруженного конфликта?», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 30 октября незаконные вооруженные формирования «ДНР» обстреляли украинские позиции в районе села Водяное (Донецкая обл.), в результате чего двое украинских военнослужащих погибли, двое были ранены.

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