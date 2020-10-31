Ноябрь придет с дождями и похолоданием, – метеоролог

Начало ноября в Украине будет сопровождаться снижением температуры воздуха и похолоданием. Об этом рассказала метеоролог Наталия Диденко.
«Переход от рыжего октября к серому ноябрю состоится с дождями и похолоданием. Все – по климатическому календарю», – написала она на своей странице в Facebook.
На выходных циклон с юга обусловит в большинстве областей Украины дожди.
В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.
В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся.
31 октября – 1 ноября будет холодно.
Дневная температура воздуха снизится до +7 +11 градусов, на юге и юго-востоке теплее, +10 +14 градусов.
В Киеве переход от октября к ноябрю – сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.
«Туманы еще и будут способствовать зависанию вредных примесей в воздухе, поэтому в выходные шопинг не слишком уместен. Лучше держаться подальше от трасс и автомобилей», – рекомендует Наталия Диденко.