Ноябрь придет с дождями и похолоданием, – метеоролог

Начало ноября в Украине будет сопровождаться снижением температуры воздуха и похолоданием. Об этом рассказала метеоролог Наталия Диденко.

«Переход от рыжего октября к серому ноябрю состоится с дождями и похолоданием. Все – по климатическому календарю», – написала она на своей странице в Facebook.

На выходных циклон с юга обусловит в большинстве областей Украины дожди.

В субботу на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.

В воскресенье в западной части Украины осадки прекратятся.

31 октября – 1 ноября будет холодно.

Дневная температура воздуха снизится до +7 +11 градусов, на юге и юго-востоке теплее, +10 +14 градусов.

В Киеве переход от октября к ноябрю – сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.

«Туманы еще и будут способствовать зависанию вредных примесей в воздухе, поэтому в выходные шопинг не слишком уместен. Лучше держаться подальше от трасс и автомобилей», – рекомендует Наталия Диденко.