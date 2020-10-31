Сбежал на заработки: Одесского подростка нашли в Мариуполе

17-летний житель Одессы решил начать взрослую жизнь и без ведома родителей уехал из дома. За несколько дней сотрудники полиции Донецкой области в сотрудничестве с полицией Одессы разыскали юношу, сообщает отдел коммуникаций полиции Донетчины.

Как рассказали правоохранители, на днях за помощью к полицейским отдела розыска преступников и пропавших граждан Донетчины обратились коллеги из Одесской области. По их данным, 24 октября 17-летний одессит ушел из дома и без ведома родителей уехал на заработки в другой регион.

«Уже через несколько часов после получения сообщения полицейские Донетчины установили перемещения парня и его маршрут в Мариуполь. Оперативным путем правоохранители определили адрес, по которому остановился юноша, и знакомых, с которыми он контактировал на новом месте. Вместе с сотрудниками ювенальной превенции оперативники выехали к вероятному местонахождению беглеца и не ошиблись. Парень находился на съемной квартире», – сообщили в полиции.

Выяснилось, что юноша решил уйти из дома и начать новую взрослую жизнь в промышленном городе. С жильем ему помог старший знакомый, а дальше – он намеревался устроиться на работу. Домой возвращаться не собирался, как и выходить на связь с родителями.

Полицейские провели с парнем профилактическую беседу и объяснили, какие последствия могли на него ожидать после такого необдуманного поступка.