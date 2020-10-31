Сводка из зоны ООС за 30 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня, погибли двое украинских военных. Об этом сегодня, 31 октября, информирует пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли. На огневые провокации противника украинские подразделения дали адекватный ответ.

«Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил», – отмечается в сообщении.

С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» сообщают, что «за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – 1 раз, применялось стрелковое оружие. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт: Коминтерново (после декоммунизации – Пикузы, – ред.). Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано».

В «ЛНР» сообщают, что «за истекшие сутки 30 октября 2020 года, со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано».