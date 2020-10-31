Донетчина вышла на второе место после Киева по заболеваемости COVID-19 за сутки

В Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19: за минувшие сутки болезнь подтвердили у 8 752 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В числе заболевших за сутки – 317 детей и 337 медицинских работников.

«Были госпитализированы 1 190 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 155 летальных случаев. При этом выздоровели 3 902 человека», – сказал Степанов.

Министр проинформировал, что больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в городе Киеве (781), Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514) и Одесской (507) областях.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 31 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 387 481 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

158 928 пациента – выздоровели;

7 196 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: