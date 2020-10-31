Донетчина вышла на второе место после Киева по заболеваемости COVID-19 за сутки

В Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19: за минувшие сутки болезнь подтвердили у 8 752 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В числе заболевших за сутки – 317 детей и 337 медицинских работников.
«Были госпитализированы 1 190 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 155 летальных случаев. При этом выздоровели 3 902 человека», – сказал Степанов.
Министр проинформировал, что больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в городе Киеве (781), Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514) и Одесской (507) областях.
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 31 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 387 481 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 158 928 пациента – выздоровели;
- 7 196 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 10 342 случая;
- Волынская область – 13 554 случая;
- Днепропетровская область -–15 071 случай;
- Донецкая область – 10 392 случая (по данным ОГА – 10 388);
- Житомирская область – 14 257 случаев;
- Закарпатская область – 14 470 случаев;
- Запорожская область – 9 909 случаев;
- Ивано-Франковская область – 20 392 случая;
- Кировоградская область – 2 514 случаев;
- Киев – 37 549 случаев;
- Киевская область – 16 464 случая;
- Львовская область – 29 828 случаев;
- Луганская область – 3 635 случаев;
- Николаевская область – 7 782 случая;
- Одесская область – 24 623 случая;
- Полтавская область – 9 563 случая;
- Ровенская область – 19 158 случаев;
- Сумская область – 11 750 случаев;
- Тернопольская область – 20 669 случаев;
- Харьковская область – 36 297 случаев;
- Херсонская область – 3 960 случаев;
- Хмельницкая область – 15 724 случая;
- Черновицкая область – 21 658 случаев;
- Черкасская область – 9 157 случаев;
- Черниговская область – 8 763 случая.