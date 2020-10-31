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Донетчина вышла на второе место после Киева по заболеваемости COVID-19 за сутки

31.10.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине установлен новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19: за минувшие сутки болезнь подтвердили у 8 752 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 31 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В числе заболевших за сутки – 317 детей и 337 медицинских работников.

«Были госпитализированы 1 190 человек. За последние сутки в Украине зафиксированы 155 летальных случаев. При этом выздоровели 3 902 человека», – сказал Степанов.

Министр проинформировал, что больше всего лабораторно подтвержденных случаев за сутки было выявлено в городе Киеве (781), Донецкой (749), Харьковской (622), Львовской (514) и Одесской (507) областях.

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 31 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 387 481 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 158 928 пациента – выздоровели;
  • 7 196 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 10 342 случая;
  • Волынская область – 13 554 случая;
  • Днепропетровская область -–15 071 случай;
  • Донецкая область – 10 392 случая (по данным ОГА 10 388);
  • Житомирская область – 14 257 случаев;
  • Закарпатская область – 14 470 случаев;
  • Запорожская область – 9 909 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 20 392 случая;
  • Кировоградская область – 2 514 случаев;
  • Киев – 37 549 случаев;
  • Киевская область – 16 464 случая;
  • Львовская область – 29 828 случаев;
  • Луганская область – 3 635 случаев;
  • Николаевская область – 7 782 случая;
  • Одесская область – 24 623 случая;
  • Полтавская область – 9 563 случая;
  • Ровенская область – 19 158 случаев;
  • Сумская область – 11 750 случаев;
  • Тернопольская область – 20 669 случаев;
  • Харьковская область – 36 297 случаев;
  • Херсонская область – 3 960 случаев;
  • Хмельницкая область – 15 724 случая;
  • Черновицкая область – 21 658 случаев;
  • Черкасская область – 9 157 случаев;
  • Черниговская область – 8 763 случая.

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