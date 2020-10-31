В Донецкой области коронавирус забрал жизни еще троих человек (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще три жизни на Донетчине. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Новыми жертвами стали 55-летний житель Селидово, жительницы Горняка 75 и 78 лет.
В сводке за пятницу, 30 октября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых еще не успели внести в общую статистику. Таким образом, количество больных выросло на 743 человека, среди которых 21 ребенок:
- 301 – в Мариупольской (8 детей);
- 118 – в Славянской (4 ребенка);
- 84 – в Краматорской;
- 26 – в Дружковской;
- 23 – в Бахмутской;
- 22 – в Добропольской (2 ребенка);
- по 19 – в Лиманской и Черкасской (1 ребенок);
- 15 – в Мирноградской;
- 13 – в Николаевской (1 ребенок);
- по 12 – в Новогродовской и Святогорской (3 ребенка);
- по 7 – в Великоновоселковской, Угледарской и Торецкой;
- 6 – в Мангушской;
- 5 – в Андреевской;
- по 4 – в Северской, Соледарской, Часовоярской, Белозерской, Кураховской и Селидовской;
- по 3 – в Сартанской, Марьинской, Новодонецкой и Александровской;
- по 2 – в Звановской, Комарской, Волновахской (1 ребенок) и Покровской;
- по 1 – в Старомлиновской, Мирненской и Константиновской (ребенок) ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 10 388 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 4 364 человека;
- на лечении – 5 921 пациент;
- летальных случаев – 103.