В Донецкой области коронавирус забрал жизни еще троих человек (Карта)

Коронавирусная болезнь унесла еще три жизни на Донетчине. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Новыми жертвами стали 55-летний житель Селидово, жительницы Горняка 75 и 78 лет.

В сводке за пятницу, 30 октября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых еще не успели внести в общую статистику. Таким образом, количество больных выросло на 743 человека, среди которых 21 ребенок:

301 – в Мариупольской (8 детей);

в Мариупольской (8 детей); 118 – в Славянской (4 ребенка);

в Славянской (4 ребенка); 84 – в Краматорской;

в Краматорской; 26 – в Дружковской;

в Дружковской; 23 – в Бахмутской;

в Бахмутской; 22 – в Добропольской (2 ребенка);

в Добропольской (2 ребенка); по 19 – в Лиманской и Черкасской (1 ребенок);

в Лиманской и Черкасской (1 ребенок); 15 – в Мирноградской;

в Мирноградской; 13 – в Николаевской (1 ребенок);

в Николаевской (1 ребенок); по 12 – в Новогродовской и Святогорской (3 ребенка);

в Новогродовской и Святогорской (3 ребенка); по 7 – в Великоновоселковской, Угледарской и Торецкой;

в Великоновоселковской, Угледарской и Торецкой; 6 – в Мангушской;

в Мангушской; 5 – в Андреевской;

в Андреевской; по 4 – в Северской, Соледарской, Часовоярской, Белозерской, Кураховской и Селидовской;

в Северской, Соледарской, Часовоярской, Белозерской, Кураховской и Селидовской; по 3 – в Сартанской, Марьинской, Новодонецкой и Александровской;

в Сартанской, Марьинской, Новодонецкой и Александровской; по 2 – в Звановской, Комарской, Волновахской (1 ребенок) и Покровской;

в Звановской, Комарской, Волновахской (1 ребенок) и Покровской; по 1 – в Старомлиновской, Мирненской и Константиновской (ребенок) ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 10 388 случаев COVID-19, из них: