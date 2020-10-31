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В Донецкой области коронавирус забрал жизни еще троих человек (Карта)

31.10.20 11:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Коронавирусная болезнь унесла еще три жизни на Донетчине. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Новыми жертвами стали 55-летний житель Селидово, жительницы Горняка 75 и 78 лет.

В сводке за пятницу, 30 октября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых еще не успели внести в общую статистику. Таким образом, количество больных выросло на 743 человека, среди которых 21 ребенок:

  • 301 в Мариупольской (8 детей);
  • 118 в Славянской (4 ребенка);
  • 84 в Краматорской;
  • 26 в Дружковской;
  • 23 в Бахмутской;
  • 22 в Добропольской (2 ребенка);
  • по 19 в Лиманской и Черкасской (1 ребенок);
  • 15 в Мирноградской;
  • 13 в Николаевской (1 ребенок);
  • по 12 в Новогродовской и Святогорской (3 ребенка);
  • по 7 в Великоновоселковской, Угледарской и Торецкой;
  • 6 в Мангушской;
  • 5 в Андреевской;
  • по 4 в Северской, Соледарской, Часовоярской, Белозерской, Кураховской и Селидовской;
  • по 3 в Сартанской, Марьинской, Новодонецкой и Александровской;
  • по 2 в Звановской, Комарской, Волновахской (1 ребенок) и Покровской;
  • по 1 в Старомлиновской, Мирненской и Константиновской (ребенок) ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 10 388 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 4 364 человека;
  • на лечении – 5 921 пациент;
  • летальных случаев – 103.

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