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В «ДНР» за сутки умерли 24 больных COVID-19

31.10.20 11:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки умерли 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба «министерства здравоохранения».

«Согласно исследованиям, проведенным 30 октября, выявлено 162 случая заболевания. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая – мужчины в возрасте от 48 до 84 лет и женщины в возрасте от 56 до 78 лет. За сутки выписано 44 человека», – сообщают в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 31 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 6 780:
• на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 758 пациента,
• выписаны – 3 467 человек,
• летальных случаев – 555.

Также сообщается, что за сутки выявлено 175 случаев пневмоний, госпитализированы 111 человек. Всего на лечении находятся 2 267 пациентов с пневмониями, из них 445 на кислородной поддержке (+60 за сутки).

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