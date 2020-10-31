«Поздравляю вас, земляки-страстотерпцы»: Ходаковский заявил о возвращении «семьи» Януковича

Окружение беглого президента Виктора Януковича, которое называют «семьей», возвращается в «ДНР», чтобы зарабатывать на местных предприятиях и «подминать» бизнес. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-командир незаконного вооруженного формирования (НВФ) «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

«Я вас поздравляю, дорогие мои земляки-страстотерпцы, – "семья" потихоньку возвращается. Господин Арбузов объявил сезон открытых дверей, и донецкий бизнес потянулся. Я долго не хотел верить, что так будет, но увы. Меня убедили, что шахты, которые из ГП отдают в частные руки, попадут как раз в руки "семьи", потому что Арбузов – ее кошелек. И шахты, подозреваю, только начало», – написал Ходаковский.

Он отмечает, что людей в «ДНР» спрашивать никто не будет, чего они хотят: «А у меня вопрос по теме: а бастовать, если они попробуют поступать с нами, как поступал Курченко, – можно будет? Это когда ГП – нельзя, – а когда ЧП ? Как тогда? Наша правоохранительная система как себя поведет, когда шахтерам не будут платить, или платить нищенски мало, и они выйдут на улицы?».

«Республиканец» заявил, что считает «семью» несущей прямую ответственность за все происходящее в Украине, и считает, что они возвращаются, чтобы зарабатывать.

«Если у нас все нездорово с деньгами, вливаний нет, – то пусть эти линяют на деньги и во искупление вины помогают нам выживать. Но! Эти же захотят на нас зарабатывать! По-другому они думать не умеют. То есть: они нас ввергли в войну, и они же будут на нас зарабатывать...», – констатирует Ходаковский.