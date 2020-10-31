В «ЛНР» сообщили о семи умерших от коронавируса за сутки

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали 7 летальных случаев от COVID-19. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Зарегистрировано семь летальных случаев», – говорится в сообщении по итогам минувших суток.

Таким образом, с начала пандемии в «ЛНР» зарегистрировали 80 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

При этом общее количество заболевших за весь период по состоянию на 31 октября и число диагностированных случаев за сутки не сообщается.

По данным на 09:00 30 октября в «ЛНР» было зарегистрировано и подтверждено 1 542 случая инфекции COVID-19, из них: