Не могут заходить военные: На КПВВ «Счастье» не обустроена полоса, прилегающая к линии разграничения

На Луганщине главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко проверили подготовку нового контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Счастье» к открытию. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вместе с главой области Сергеем Гайдаем они осмотрели территорию будущего КПВВ и провели рабочее совещание с участием представителей штаба Операции Объединенных сил, ГСЧС, ГУНП в Луганской области.

Руслан Хомчак отметил надлежащий уровень комфортности сервисной зоны и мест отдыха для граждан маломобильных групп и женщин с детьми, объектов инфраструктуры будущего КПВВ.

В свою очередь, Сергей Гайдай обратил внимание главнокомандующего ВСУ на проблему обустройства территории, прилегающей к так называемому «виртуальному нулю» – это полоса по 300 м в обе стороны от условной линии разграничения.

«Сейчас на этом участке дороги невозможно провести ремонтные работы, ведь, по договоренностям, здесь не могут находиться ни украинские военные, ни представители незаконных военных формирований ОРДЛО», – уточнили в облгосадминистрации.

Напомним, открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области «Золотое» и «Счастье» запланировано на 10 ноября. Об этом договорились участники консультаций в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 28 октября. Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, но транспортным будет лишь КПВВ «Золотое».