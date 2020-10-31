Украина находится в системном государственном кризисе, – Яценюк (Видео)

Украинское государство находится в системном кризисе, нуждается в системных и профессиональных решениях, которые были нужны «уже вчера». Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 30 октября.

Он высказал мнение, что конституционный кризис, созданный Конституционным судом, может быть решен, но это не единственный кризис в Украине.

«Война России против Украины не завершилась. Донецк и Луганск мы не вернули. Крым дальше оккупирован Российской Федерацией. Пандемия убивает людей. Экономику лихорадит. Финансовая система в ужасной форме. Помощи Международного валютного фонда нет», – перечислил политик.

По его словам, идет полная делегитимизация органов государственной власти.

«Государство нуждается в системных и профессиональных решениях. И эти решения нужны уже вчера. Потому что завтра у нас уже под большим вопросом. Завтра – это не только безвизовый режим. Завтра – это наше европейское будущее и доверие инвесторов к Украине. Завтра – это развитие украинской экономики, это возможность Украины стать членом Европейского Союза и НАТО», – подчеркнул Арсений Яценюк.