На Луганщине от коронавируса умерли 6 человек за сутки

В Луганской области от последствий COVID-19 за минувшие сутки умерло шесть человек, выписаны – 91. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

За сутки лабораторно подтверждены 60 новых случаев COVID-19:

Северодонецк – 19 человек;

Лисичанск – 17;

Рубежное – 1;

Кременской район – 1;

Марковский – 6;

Новоайдарский – 4;

Новопсковский – 4;

Станично-Луганский – 3;

Старобельский – 5.

«Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек. В Новоайдарском районе – женщина (79 лет) и двое мужчин (64 года и 81 год), в Станично-Луганском – женщина (74 года), в Сватовском – женщина (64 года), в Северодонецке – женщина (80 лет)», – говорится в сообщении.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет 55,3%.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 3 635 человек. Из них выздоровели – 1 302 (91 за последние сутки); лечатся – 2 257 (260 – стационарно, 1 997 – амбулаторно).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 31 октября в Украине COVID-19 заболели 387 481 человек (158 928 пациентов – выздоровели, 7 196 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10 388 случаев (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 103).

В «ДНР» – 6 780 случаев коронавируса (выздоровели – 3 467 пациентов, летальных случаев – 555), в «ЛНР» (на 30 октября) – 1 542 случая коронавируса (выздоровели – 1 186 пациентов, летальных случаев – 80).