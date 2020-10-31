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Установили модули пограничников: На Луганщине показали новый КПВВ «Золотое» (Фото)

31.10.20 18:59
КПВВ «Золотое» / Фото: украинская сторона в СЦКК
КПВВ «Золотое» / Фото: украинская сторона в СЦКК

В Луганской области работы по обустройству будущего контрольного пункта въезда-выезда «Золотое» ведутся в плановом режиме. Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Так, 29 октября группа разминирования ГСЧС Украины обследовала участок вокруг автодороги от КПВВ «Золотое» в направлении населенного пункта Первомайск и моста через железнодорожные пути.

Также на этом КПВВ отряд Государственной пограничной службы Украины разместил модули на будущей площадке для проверки лиц, грузов и транспортных средств.

Работники одного из предприятий продолжают укладывать асфальтовый слой на перекрестке дорог от Золотого в Катериновку и трассы в направлении населенного пункта Первомайск.

«При содействии командования Объединенных сил, благодаря совместной работе украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ выполнение мероприятий по оборудованию КПВВ "Золотое" осуществляется в плановом порядке с соблюдением предоставленных гарантий безопасности и контроля режима прекращения огня», – отметили представители Украины в СЦКК.

Напомним, открытие двух контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области «Золотое» и «Счастье» запланировано на 10 ноября. Об этом договорились участники консультаций в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 28 октября. Инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта, но транспортным будет лишь КПВВ «Золотое».

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