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В «ДНР» рассказали, сколько людей пропустили через КПП «Еленовка»

31.10.20 19:27
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В пятницу, 30 октября, через КПП «ДНР» «Еленовка» (транспортный коридор с украинским КПВВ «Новотроицкое») в обе стороны линию разграничения пересекли чуть более 170 человек. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

«30 октября функционировал на въезд и выезд контрольно-пропускной пункт "Еленовка", на территорию республики запущено 17 транспортных средств, 119 человек», – говорится в сообщении.

В «ведомстве» добавили, что в этот же день через гуманитарный коридор из «ДНР» выехали 10 авто и чуть более 50 граждан.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Новотроицкое» в Донецкой области функционируют по осеннему графику – ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако свободное движение людей через эти КПВВ блокируется со стороны «ДНР». В КПВВ «Новотроицкое» перемещение граждан происходит по понедельникам и пятницам, когда «ДНР» открывает пункт пропуска со своей стороны. Но жителей «ЛНР» в «ДНР» не пропускают.

С 15 до 31 октября по приказу командующего Объединенных сил временно приостановлен пропуск через КПВВ «Станица Луганская» (Луганская область). При этом в штабе ООС подтвердили, что рассматривают заявления о пропуске только тех лиц, которые едут на похороны родственника, в частности члена семьи первой степени родства (родителей, супруга / супруги, детей умершего, в том числе усыновленных).

В то же время украинцев с «пропиской» на временно неподконтрольных территориях пропускают туда через официально закрытый КПВВ «Станица Луганская». Граждане Украины с местом регистрации на подконтрольных правительству территориях могут пересекать КПВВ «Станица Луганская» на выезд из «ЛНР». Обратный проход таких лиц через линию разграничения ограничен до 31 октября.

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