Их уже трое: В «ДНР» обсуждают «семейство» огромных автоботов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в пятницу, 30 октября, закончили собирать огромного автобота. В соцсетях местные жители сообщают, что это уже третья подобная инсталляция.

Последний огромный автобот «вырос» в Донецке в районе радиорынка «Маяк» (на ул. Соколиная, остановка «ул. Благоева» на маршруте троллейбуса №2). Объект привлек к себе внимание горожан и буквально за два дня успел стать популярной фотозоной.

В соцсетях дончане напомнили, что его «собратья» ранее были установлены в Донецке в районе мясокомбината и в Макеевке на ул. Островского.

Хотя местные жители и задаются вопросом – зачем кто-то собирает гигантских трансформеров – большинство такую инициативу поддерживает: