Их уже трое: В «ДНР» обсуждают «семейство» огромных автоботов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в пятницу, 30 октября, закончили собирать огромного автобота. В соцсетях местные жители сообщают, что это уже третья подобная инсталляция.
Последний огромный автобот «вырос» в Донецке в районе радиорынка «Маяк» (на ул. Соколиная, остановка «ул. Благоева» на маршруте троллейбуса №2). Объект привлек к себе внимание горожан и буквально за два дня успел стать популярной фотозоной.
В соцсетях дончане напомнили, что его «собратья» ранее были установлены в Донецке в районе мясокомбината и в Макеевке на ул. Островского.
Хотя местные жители и задаются вопросом – зачем кто-то собирает гигантских трансформеров – большинство такую инициативу поддерживает:
- Мария: «А давайте в следующий раз какого-нибудь десептикона? Чтобы нас все боялись)»;
- Андрей: «На первом фото создание, вообще, не из вселенной трансформеров. Зато, подозрительно и весьма детально напоминает самоходную крепость Макрос из Warhammer 40 000 с индивидуальным оружием АС-М9 Курта Вебера из Full Metal Panic! Короче, круто сделали!»;
- Максим: «Наш народ уже ничем не испугаешь!»;
- Богдан: «Зачем только все это?»;
- Александр: «Неужели будет восстание?»;
- Катя: «Создателям огромное спасибо! Дети в восторге!»;
- Дмитрий: «Мне нравится, это просто класс».