«Так выглядит Украина без будущего»: На Донетчине жестоко избили экс-депутата райсовета (Фото)

На Донетчине неизвестные напали и избили экс-депутата Волновахского райсовета Владимира Грабовенко. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил председатель подразделения ОО «Стоп коррупции» города Святогорска Владимир Рыбалкин, передает «Стопкор».

Он рассказал, что нападение на Владимира Грабовенко произошло в пятницу, 30 октября.

«Услышал удар кирпичиной в забор, вышел, увидел авто с закрытыми номерами. Наклонился к номерам и почувствовал удары. Черепно-мозговая травма, перелом руки и ноги», – описал подробности инцидента Рыбалкин.

По его словам, Владимир Грабовенко с 2015 года был депутатом Волновахского райсовета. Занимался контролем за деятельностью правоохранительных органов. Разоблачил уничтожение леса промышленными объемами, после чего сложил мандат депутата.

«Печатал дома собственную газету "Народовластие, все обо всех". В суде несколько исков от него и на него. Пытались запугать, уничтожали деревья возле дома, анонимно и через пьяниц бросали в фейсбук клевету (как будто он охотится на соседских котов)», – рассказал Рыбалкин.

Житель Волновахи Алексей Гаврилов написал в соцсети, что после избиения экс-депутат стал почти неузнаваем: «Так выглядит Украина без будущего. Я его сначала не узнал. Владимир Грабовенко говорит, что помнит нападавших и автомобиль, на котором приехали к дому. Кому выгодно возвращение 90-х? Ждем ответ от следствия».