В Мариуполе украли протокол о результатах выборов депутатов горсовета

С информационного стенда территориального избирательного участка Кальмиусского района был украден протокол о результатах выборов депутатов городского совета Мариуполя. Об этом сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

По данным правоохранителей, протокол похитили 30 октября. Полиция устанавливает личность, причастную к совершению преступления.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 158-3 Уголовного кодекса Украины («Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, документации референдума, похищение, повреждение, сокрытие, уничтожение печати избирательной комиссии, комиссии референдума, избирательной урны, списка избирателей или участников референдума»).

Продолжается досудебное расследование.