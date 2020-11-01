Два депо «Донецкой железной дороги» переводят в «Южную ЖД»

«Укрзализныця» два депо «Донецкой железной дороги» (г. Лиман) переподчиняет «Южной железной дороге» (г. Харьков). Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак.

Речь идет о депо Лимана и Волновахи.

«Мы видим, что это никоим образом не влияет ни на количество персонала, ни на производственные функции депо, ни на смену места работы персонала. Переподчинении осуществляется административно, для того, чтобы сконцентрировать в рамках вертикально-интегрированной структуры все функции и эти структуры превратить затем в компании-холдинги», – пояснил Жмак.

Он отметил, что переподчинение проводится в рамках выделения четырех вертикалей будущего холдинга АО «Укрзализныця»: грузовой, пассажирской, производственной и инфраструктурной.

«Мы планируем в 2021 году закончить переподчинении подразделений "Укрзализныци" таким образом, чтобы каждая производственная вертикаль получила все необходимые активы, чтобы она могла посчитать прибыли и убытки и вывести свой собственный баланс. Уже к концу следующего года каждая из этих четырех вертикалей будет иметь свой баланс, что позволит затем их реорганизовать в компании холдинга», – рассказал глава «Укрзализныци».

Так, грузовая вертикаль будет контролировать грузовые локомотивы и вагоны, пассажирская – локомотивы, пассажирские и пригородные поезда, производственная – вагоноремонтные и строительные заводы, локомотиворемонтные заводы и депо, где будут осуществляться капитальные ремонты, инфраструктурная – пути и путевое хозяйство, автоматизацию и сигнализацию. В грузовой и пассажирской вертикалях также будут эксплуатационные депо для проведения текущих ремонтов.

Жмак добавил, что в центральном офисе «Укрзализныци» будут сконцентрированы все другие функции, которые и будут обеспечивать централизованно деятельность этих четырех вертикалей, в частности услугами юристов, финансистов, кадровиков, работников службы безопасности, ИТ и других.

Как сообщалось ранее, в «Укрзализныце» хотят оптимизировать региональный филиал «Донецкая железная дорога», присоединив к региональному филиалу «Южная железная дорога». Однако железнодорожники Донбасса против такой инициативы.