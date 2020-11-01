В «ЛНР» уже 83 жителя умерли от коронавируса

За прошедшие сутки в «ЛНР» от коронавируса скончалось 3 жителя. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает «минздрав ЛНР».

Кроме того, за двое суток в «республике» COVID-19 подтвердился у 45 жителей.

Таким образом, с начала пандемии в «ЛНР» зафиксировано 1587 случаев заражения коронавирусом, из них:

выздоровели – 1254 человек (79% от всех зараженных);

лечатся – 250 пациента (16%);

летальных случаев – 83 (5%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 31 октября в Украине COVID-19 заболели 387 481 человек (158 928 пациентов – выздоровели, 7 196 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10 388 случаев (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 103), Луганской области – 3 635 случаев (выздоровели – 1 302 пациента, летальных случаев – 76).

В «ДНР» – 6 780 случаев коронавируса (выздоровели – 3 467 пациентов, летальных случаев – 555).