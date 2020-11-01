Сводка из зоны ООС за 31 октября: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в районе Операции Объединенных сил украинская сторона зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника. Об этом сегодня, 1 ноября, информирует пресс-центр штаба ООС.

В Донецкой области в районе поселка Зайцево незаконные вооруженные формирования «ДНР» совершили одиночный выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

«Вражеская провокация не представляла угрозы украинским военнослужащим, поэтому оружие в ответ украинские защитники не применили. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было», – говорится в сообщении.

В «ДНР» отмечают, что со стороны ВСУ нарушений «режима тишины» не было. При этом представители «республики» указали на 2 нарушения дополнительных мер по контролю и усилению перемирия, действующих с июля 2020 года. В частности, говорится о ведении инженерных работ на позициях ВСУ в районе поселка Пески возле Донецка, а в районе села Жованка (часть поселка Зайцево) произошел взрыв.

В «ЛНР» не сообщают свою версию ситуации на линии фронта.