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За сутки на Донетчине – еще 12 жертв коронавируса (Карта)

01.11.20 09:20
Павел Кириленко
Павел Кириленко / Фото: dnews.dn.ua

За прошедшие сутки в Донецкой области скончались 12 жителей, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко

Новыми жертвами болезни стали:

  • 47-летняя жительница Белицкого;
  • 58-летняя и 74-летний жители Покровска;
  • 59-летний житель Константиновки;
  • жители Доброполья 60, 67, 69 и 74 лет;
  • 69-летний житель Мирнограда;
  • 71-летняя жительница Мариуполя;
  • 78-летний житель Бахмута;
  • 80-летняя жительница Чермалыка.

Также за сутки зарегистрировано 549 новых заболевших, среди которых 10 детей. «В сводке за субботу, 31 октября, перечисленные в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общей статистики», – уточнил Кириленко.

Среди новых заболевших коронавирусом:

  • 113 – в Краматорской ОТГ;
  • 74 – в Славянской ОТГ;
  • 56 – в Бахмутской ОТГ;
  • 42 – в Мирноградськой ОТГ;
  • 41 – в Мариупольской ОТГ;
  • 40 – в Добропольской ОТГ;
  • 38 – в Покровской ОТГ;
  • 38 – в Николаевской ОТГ;
  • 14 – в Волновахской ОТГ;
  • 12 – в Белозерской ОТГ;
  • 11 – в Дружковской ОТГ;
  • 10 – в Александровской ОТГ;
  • 9 – в Угледарской ОТГ;
  • 9 – в Лиманской ОТГ;
  • 6 – в Великоновоселковской ОТГ;
  • 5 – в Авдеевской ОТГ;
  • 5 – в Гродовской ОТГ;
  • 4 – в Черкасской ОТГ;
  • 3 – в Ольгинской ОТГ;
  • 3 – в Константиновской ОТГ;
  • 3 – в Марьинской ОТГ;
  • по 2 – в Мирненский, Криворожской, Никольской, Новодонецкой и Святогорской ОТГ;
  • по 1 – в Комарский, Шаховской и Новогродовской ОТГ.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 10 937 случаев COVID-19, из них:

  • выздоровели – 4364 человек (40% их всех заболевших);
  • на лечении – 6458 пациентов (59%);
  • летальных случаев – 115 (1%).

На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 31 октября в Украине COVID-19 заболели 387 481 человек (158 928 пациентов – выздоровели, 7 196 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10 388 случаев (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 103), Луганской области – 3 635 случаев (выздоровели – 1 302 пациента, летальных случаев – 76).

В «ДНР» – 6 780 случаев коронавируса (выздоровели – 3 467 пациентов, летальных случаев – 555), в «ЛНР» (на 1 ноября) – 1 587 случаев коронавируса (выздоровели – 1 254 пациента, летальных случаев – 83).

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