За сутки на Донетчине – еще 12 жертв коронавируса (Карта)

За прошедшие сутки в Донецкой области скончались 12 жителей, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко
Новыми жертвами болезни стали:
- 47-летняя жительница Белицкого;
- 58-летняя и 74-летний жители Покровска;
- 59-летний житель Константиновки;
- жители Доброполья 60, 67, 69 и 74 лет;
- 69-летний житель Мирнограда;
- 71-летняя жительница Мариуполя;
- 78-летний житель Бахмута;
- 80-летняя жительница Чермалыка.
Также за сутки зарегистрировано 549 новых заболевших, среди которых 10 детей. «В сводке за субботу, 31 октября, перечисленные в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общей статистики», – уточнил Кириленко.
Среди новых заболевших коронавирусом:
- 113 – в Краматорской ОТГ;
- 74 – в Славянской ОТГ;
- 56 – в Бахмутской ОТГ;
- 42 – в Мирноградськой ОТГ;
- 41 – в Мариупольской ОТГ;
- 40 – в Добропольской ОТГ;
- 38 – в Покровской ОТГ;
- 38 – в Николаевской ОТГ;
- 14 – в Волновахской ОТГ;
- 12 – в Белозерской ОТГ;
- 11 – в Дружковской ОТГ;
- 10 – в Александровской ОТГ;
- 9 – в Угледарской ОТГ;
- 9 – в Лиманской ОТГ;
- 6 – в Великоновоселковской ОТГ;
- 5 – в Авдеевской ОТГ;
- 5 – в Гродовской ОТГ;
- 4 – в Черкасской ОТГ;
- 3 – в Ольгинской ОТГ;
- 3 – в Константиновской ОТГ;
- 3 – в Марьинской ОТГ;
- по 2 – в Мирненский, Криворожской, Никольской, Новодонецкой и Святогорской ОТГ;
- по 1 – в Комарский, Шаховской и Новогродовской ОТГ.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 10 937 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 4364 человек (40% их всех заболевших);
- на лечении – 6458 пациентов (59%);
- летальных случаев – 115 (1%).
На инфографике количество больных указано с учетом жителей других регионов, которым диагностировали COVID-19 во время их временного пребывания в Донецкой области.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 31 октября в Украине COVID-19 заболели 387 481 человек (158 928 пациентов – выздоровели, 7 196 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10 388 случаев (выздоровели – 4 364 пациента, летальных случаев – 103), Луганской области – 3 635 случаев (выздоровели – 1 302 пациента, летальных случаев – 76).
В «ДНР» – 6 780 случаев коронавируса (выздоровели – 3 467 пациентов, летальных случаев – 555), в «ЛНР» (на 1 ноября) – 1 587 случаев коронавируса (выздоровели – 1 254 пациента, летальных случаев – 83).