Неполученная пенсия умершего не включается в наследство: Кто может получить

Суммы пенсии, которые принадлежали пенсионеру и остались недополученными в связи с его смертью, первоначально не включаются в состав наследства. Об этом сообщает управление Пенсионного фонда Украины в г. Лисичанске Луганской области.

Без процесса наследства такая недополученная пенсия выплачивается членам его семьи, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. Однако родители и супруг (супруга), а также члены семьи, проживавшие совместно с пенсионером на день его смерти, имеют право на получение сумм и в том случае, если они не входят в круг обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца.

При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну.

«Указанные суммы выплачиваются, если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев после смерти пенсионера», – уточнили в управлении ПФУ.

Как сообщалось ранее, вместе с тем, если человек, который обращается за пенсией умершего человека не проживал вместе с ним на день его смерти (также в случае, если пенсионер умер на неподконтрольной Украине территории), родственники смогут получить деньги только в порядке наследования. Для этого не позднее 6 месяцев со дня смерти им необходимо обратиться к нотариусу для принятия наследства и в дальнейшем получить свидетельство о праве на наследство.

Напомним, что в Украине в случае смерти пенсионера его семье или лицу, осуществившему похороны, выплачивается пособие на погребение в размере двухмесячной пенсии. Отметим, что в «ДНР» пособие на погребение фиксированное и составляет 6 000 руб. (2 450 грн по местному курсу валют).