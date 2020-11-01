В «ДНР» от коронавируса скончались 8% заболевших

За последние сутки в «ДНР» от коронавируса скончались 23 пациента, также выявлено 93 новых заболевших. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает «минздрав ДНР».

За сутки выявлено 142 случая пневмоний, из них госпитализировано 78. Всего на лечении 2345 пациентов с пневмониями, из них 527 на кислородной поддержке (+35 за сутки).

Таким образом, по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня с начала пандемии в «республике» 6873 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 3469 человек (51% от всех заболевших);

на лечении – 2826 пациентов (41%),

летальных случаев – 578 (8%).

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 31 октября в Украине COVID-19 заболели 387 481 человек (158 928 пациентов – выздоровели, 7 196 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области (на 1 ноября) – 10 937 случаев COVID-19 (выздоровели – 4364 пациента, летальных случаев – 115), Луганской области – 3 635 случаев (выздоровели – 1 302 пациента, летальных случаев – 76).

В «ЛНР» (на 1 ноября) – 1 587 случаев коронавируса (выздоровели – 1 254 пациента, летальных случаев – 83).