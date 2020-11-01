В Украине за сутки коронавирус подтвердили у почти 8 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 7 959 человек, из них – 257 детей и 253 медработника. При этом скончались 110 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 1 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки выздоровели 2 513 пациента.

Также было проведено 49 026 тестирований, из них: методом ПЦР – 40 588 исследований (83%), а методом ИФА – 8 438 исследований (17%).

«За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Харьковской области (883 заболевших), Житомирской области (708), Киеве (689), в Донецкой области (545), а также в Хмельницкой области (424)», – уточнил Степанов.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 395 440 человек, из них – 22 319 детей и 23 636 медработников. Также:

выздоровел 161 441 пациент (41% от все заболевших);

находятся на лечении – 226 693 пациента (57%);

летальных случаев – 7 306 (1,8%).

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 1 ноября на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 10937 случаев COVID-19 (выздоровели – 4364 пациента, летальных случаев – 115), Луганской области (на 31 октября) – 3 635 случаев (выздоровели – 1302 пациента, летальных случаев – 76).

В «ДНР» – 6873 случая коронавируса (выздоровели – 3469 пациентов, летальных случаев – 578), в «ЛНР» – 1587 случаев коронавируса (выздоровели – 1254 пациента, летальных случаев – 83).