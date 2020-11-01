Вскрыл вены и кровью написал имя своего палача: Мать дважды плененного в «ДНР» рассказала о сыне

29-летний житель Донецка Григорий Синченко впервые попал в плен «ДНР» в 2016 году, был освобожден во время обмена в декабре 2017 года. Но затем опять вернулся в «республику» снова был арестован уже в октябре 2019 года. В Донецке Григория пытали, ему удалось сбежать. Мужчину задержали в третий раз, и в сентябре стало известно, что в плену он совершил попытку самоубийства: он вскрыл себе вены и кровью написал имя палача – Стас Кошевой. Об этом рассказала мать Григория Синченко – Татьяна Гулевская, передает «Громадське радіо».

Первый раз Синченко попал в плен в 25 лет, 2 декабря 2016 года. «История моего сына началась с того, что он пережил жестокие пытки в 2016 году в "ДНР". Его подвешивали за наручники на много часов, душили, имитировали расстрел. Затем, умирающего от разрыва легких, его бросили в подвал, и он там трое суток провел даже без воды. После обмена он нашел в себе силы вновь вернуться на оккупированную территорию, потому что он пообещал своим товарищам по камере, что обязательно вернется», – рассказывает Гулевская.

Она отметила, что он поехал в Донецк, чтобы отомстить. «Он совершил акцию протеста против пыток. Он подорвал базовую станцию ["республиканской"] сотовой связи "Феникс", снял это на видео, выложил в интернете с требованием прекратить пытки в так называемых "фашистских республиках"… Конечно, он понимал, на что он идет. И когда мы его пытались остановить, он говорил, что "зло торжествует, когда добро бездействует", что у Бога нет других рук, кроме наших, и пытки происходят с молчаливого согласия граждан. Поэтому он, конечно, понимал, на что идет, как больно это осознавать. К сожалению, я не смогла его остановить», – продолжила женщина.

После освобождения в 2017 году Синченко как и иные экс-пленные проходил лечение в Феофании. «Там были психологи. Я к ним обратилась и сказала, что мой сын хочет вернуться, пожалуйста, обратите на это внимание. Но мне сказали, что они все так говорят, но никто не возвращается», – отметила мать Григория.

На свободной территории Украины дончанин провел почти полтора года. «Он ждал, пока ему дадут деньги на реабилитацию. Жил он в модульном городке в Харькове, ни с кем почти не общался, ведь жил в комнате со стареньким неслышащим дедушкой. Поэтому он был постоянно сосредоточен на том, что пережил.», – вспоминает Татьяна Гулевская.

Синченко отправился в Донецк в октябре 2019 года. «Он поехал туда, не сказав мне, я уже узнала об этом, когда он был там», – говорит мать.

При очередном аресте мужчину снова пытали. «Недавно я узнала, что после очередных жестоких пыток, когда требовали, чтобы он отказался от адвоката, он в камере вскрыл себе вены и кровью написал имя этого палача – Стас Кошевой. Также он успел через адвоката передать мне записку, чтобы я распространила это имя и всем рассказала, что это палач… Что это "палач гестапо ДНР"», – продолжила мать пленного.

«До этого у него (при первом задержании, – ред.) был следователь Гайнуддинов, который тоже очень жестоко его пытал, когда его подвешивали на 6 часов за наручники, доводили чуть ли не до разрыва легких, имитировали расстрел. Все, что он говорил, было ужасно слушать», – добавила она.

Гулевская не знает, где точно сейчас удерживают ее сына. «После того, как я получила последнюю записку от него, адвоката стали не допускать к нему. И я уже полтора месяца ничего не знаю. Последняя весть была о том, что он был в больнице после того, как порезал вены, и после этого не допускают адвоката, не принимают ни передачи, ни лекарства – ничего», – переживает женщина.

До этого Синченко удерживали в СИЗО № 5 Донецка. «Сначала его 7 месяцев держали в изоляторе временного содержания. Вообще, по закону, там могут держать до 10 дней, но его держали 7 месяцев, и мы вообще не знали, жив ли он, или нет, потому адвоката не пускали. Мы узнали, где он, только когда он сбежал. Но мы сначала думали, что его замучили до смерти и только говорят, что он сбежал. Однако он вышел на связь, несколько раз давал о себе знать. Но, к сожалению, я так и не смогла найти людей, которые бы помогли ему оттуда сбежать на подконтрольную Украину. Его снова схватили, опять пытали и он вскрыл себе вены», – рассказала Гулевская.

Также адвокат передал ей, что у сына был диагностирован туберкулез.

Все фамилии палачей и «следователей» сына Татьяна Гулевская передала в СБУ.

При этом мать пленного не получает поддержки от государства, в том числе, обещанную разовую помощь в 100 000 грн. Кроме того, когда женщина выезжала в «ДНР», Пенсионный фонд Украины приостановил ей выплату пенсии. «Я уже отчаялась что-то просить у государства. Потому что, когда Григорий был там и первый, и второй раз, я дважды выезжала, чтобы носить ему передачи. В настоящее время государство забрало мою пенсию. Я подала в суд, и Пенсионный фонд, по решению суда, должен мне выплатить 14 000 грн моей пенсии, но уже год решение суда не выполняется. Я уже настолько отчаялась, у меня нет сил бороться еще и с государством. Я просто уже не знаю, на что надеяться – только на Бога. У меня уже нет сил», – резюмировала она.