«Если вдруг выздоровеете – позвоните»: Как в «ДНР» заболел местный «депутат»

В Донецке заболел «депутат народного совета ДНР», однако участковый врач к нему пришел лишь на третий день болезни. Об этом в соцсети сообщила его коллега, «депутат» Анастасия Селиванова.

Имя заболевшего она не назвала. Но с его разрешения выставила переписку. Согласно данной информации, мужчина сначала подозревал у себя ОРВИ, температура была небольшой – 37,2. Он с трудом дозвонился в участковую поликлинику, чтобы вызвать врача. Но в регистратуре ему ответили, что «врачи поболели, ехать некому». В конце разговора медсестра ему заявила: «Вы если вдруг выздоровеете до завтра, позвоните нам, сообщите».

«После этих сообщений у моего коллеги в течение дня температура поднималась до 39, 4! Он боролся с ней как мог... Но никто не пришел… ни в этот день... ни с утра на следующий... Доктор пришел к вечеру второго дня – "уставший мужчина средних лет"», – отметила Селиванова.

Врач сделал назначения больному, направление на снимок или тест не дал. «Изменились правила выдачи направлений на снимки: заранее, даже при подозрении на пневмонию, их не выдают. Нужно прийти, высидеть очередь к терапевту, получить направление и сделать снимок в тот же день. Т.е. потенциально больные коронавирусом с температурой +39 C приходят в больницу и ждут в очереди, когда им выпишут талон на снимок», – возмущается Селиванова.