Ни автомобилем, ни поездом: Беларусь запретила въезд иностранцам

С сегодняшнего дня, 1 ноября, Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, в пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, речных портах. При этом иностранцы могут использовать авиасообщение. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.
Отмечается, что граница закрыта в целях предотвращения распространения COVID-19.
Данное ограничение не распространяется на следующих иностранцев:
- следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
- глав и членов официальных делегаций;
- являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
- имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
- имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
- следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
- оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
- водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
- членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
- граждан Российской Федерации, следующих транзитом через Беларусь в РФ;
- иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.
На лиц, прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт «Минск», также не распространяется данное ограничение.
Если иностранец относится к категории «разрешенных» и прибыл из неблагополучной по COVID-19 страны, то он после прибытия в Беларусь отправляется 10-дневную самоизоляцию и в этот период не могут пересекать границу
Не должны находиться в самоизоляции и подлежат пропуску через границу:
- сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, имеющих дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей;
- сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;
- сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;
- водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
- члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
- физические лица, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке.