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Ни автомобилем, ни поездом: Беларусь запретила въезд иностранцам

01.11.20 11:44

С сегодняшнего дня, 1 ноября, Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, в пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах, речных портах. При этом иностранцы могут использовать авиасообщение. Об этом сообщает Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Отмечается, что граница закрыта в целях предотвращения распространения COVID-19.

Данное ограничение не распространяется на следующих иностранцев:

  • следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
  • глав и членов официальных делегаций;
  • являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
  • имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
  • имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
  • следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
  • оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
  • водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
  • членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
  • иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
  • граждан Российской Федерации, следующих транзитом через Беларусь в РФ;
  • иностранцев, следующих транзитом через территорию Беларуси в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

На лиц, прибывающих в Беларусь через национальный аэропорт «Минск», также не распространяется данное ограничение.

Если иностранец относится к категории «разрешенных» и прибыл из неблагополучной по COVID-19 страны, то он после прибытия в Беларусь отправляется 10-дневную самоизоляцию и в этот период не могут пересекать границу

Не должны находиться в самоизоляции и подлежат пропуску через границу:

  • сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь в иностранных государствах, имеющих дипломатические и служебные паспорта, а также члены их семей;
  • сотрудники Государственной фельдъегерской службы Республики Беларусь, осуществляющие доставку официальной корреспонденции и дипломатической почты по межгосударственным фельдъегерским маршрутам;
  • сотрудники республиканского унитарного предприятия «Специальная связь», осуществляющие доставку специальных отправлений по межгосударственным маршрутам специальной связи;
  • водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
  • члены экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
  • физические лица, прибывшие в Республику Беларусь после нахождения в служебной командировке.

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