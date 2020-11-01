КПВВ «Золотое» и «Счастье»: Как будет проходить пересечение линии разграничения

10 ноября в Луганской области появятся два новых пункта пропуска через линию разграничения: в Золотом и Счастье. Первый построен практически 5 лет назад, но его не давали запустить представители «ЛНР». А против второго последовательно выступала Украина, говоря, что он несет опасность: рядом стратегический объект, передает «Радио Свобода».

Пункт пропуска в Золотом рассчитан, как для пропуска пешеходов, так и автомобилей. А КПВВ «Счастье» будет только пешеходным. Планируется, что как и на пункте пропуска в Станице Луганской, от места перехода в «серой зоне» и до пункта проверки документов людей будет подвозить социальный транспорт.

15 октября в связи с пандемией COVID-19 был закрыт единственный на данный момент существующий пункт пропуска в Луганской области – КПВВ «Станица Луганская». Изначально говорилось, что закрыли до конца октября, но уже в штабе ООС заявили, что продлили этот срок до 15 ноября. В этой связи что будет с КПВВ в Счастье и Золотом в штабе ООС еще не решили.

По словам начальника пресс-службы ООС Виктора Шубца, сейчас основная задача подготовить новые два КПВВ к работе. «В Станице Луганской продлены карантинные мероприятия до 15 ноября. Я не готов пока сказать по Счастью. Сейчас работы продолжаются планово. Мы в графики вкладываемся. Все остальное – будет видно», – сказал он.

По оценкам штаба ООС, пропускная способность нового КПВВ «Счастье» будет 10-15 тысяч человек в сутки.

Пункт пропуска в Золотом был построен еще в 2016 году. Но он не работает из-за позиции «ЛНР», представители которой настаивали на одновременном открытии пунктов пропуска в Золотом и Счастье.

До этого года создание пункта пропуска в Счастье называлось невозможным из-за проблем с безопасностью. В частности, категорически против была местная власть. Тогдашний заместитель руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко заявлял, что в Счастье находится Луганская ТЭС, которая на тот момент являлась единственным источником электроэнергии в регионе.

О нецелесообразности создания КПВВ в Счастье в марте этого года говорил и бывший руководитель украинской стороны в Совместном центре по координации и контролю Александр Розмазнин. По его словам, слишком маленькое расстояние отделяет на этом участке позиции незаконных вооруженных формирований и украинских военных.

Нынешний глава Луганской областной ВГА Сергей Гайдай надеется, что в Счастье будет безопасно. «Ну если Трехсторонняя контактная группа решила [открыть КПВВ], если военные предоставили нам возможность строить... Да, ситуация еще напряжена. Но если мы не будем двигаться в сторону примирения, то ничего не сдвинется с места», – говорил он месяц назад.

Жители города Счастье по-разному относятся к возможному появлению КПВВ. Жительница Галина Калинина говорит, что в большинстве своем местные выступают за КПВВ. У кого-то родственники на неподконтрольной территории, и так будет проще к ним ездить. Есть и те, кто видит выгоду в наплыве людей в город, так как на этом можно будет заработать.

Но есть и те, кто против открытия. Галина как раз одна из них. По ее словам, открытие КПВВ в Счастье может привести к повышению цен, отсутствию денег в банкоматах, а также очередям в банках. Но больше всего вопросов к безопасности.

«Открытие КПВВ – это отвод войск. Сейчас будут настаивать на том, чтобы отвели. Да, у нас есть пограничники тут. Но, например, военные у нас охраняют станцию (Луганская ТЭС, – ред.). Если все это отведут, то может быть все, что угодно. Никто не застрахован от терактов, диверсантов и похищения людей», – считает Галина Калинина.