Эксперт пояснила, почему международные организации теперь не могут доставлять лекарства в «Л-ДНР»

В Украине изменились требования к завозу международными организациями гуманитарных медицинских грузов. В этой связи международники теперь не смогут формировать грузы для «Л-ДНР», в том числе предназначенные для борьбы с COVID-19. Об этом рассказала представитель общественной организации «Восток SOS» Александра Дворецкая, передает «Громадське радіо».

«Украина усложнила оформление гуманитарных грузов для международных организаций. И сейчас они не имеют возможности доставлять лекарства на оккупированные территории из-за чрезмерного регулирования со стороны украинского правительства», – констатировала она.

Новый порядок предусматривает, что международная организация, которая предоставляет такую помощь, должна подать несколько документов до того, как груз попадет в Украину. «Эти документы предусматривают план распространения с наименованием юридических лиц и писем от людей, которые нуждаются в этой помощи. И если вы будете доставлять такой груз в Киев или в Харьков, разумеется, вы сможете договориться с больницами для того, чтобы такие письма получить. А получить такие документы с временно оккупированных территорий почти невозможно. И даже если бы такие документы кто-то дал, то Украина не признает оккупационные администрации, соответственно не признает и эти документы», – пояснила Дворецкая.

А для того, чтобы международные организации могли закупать медикаменты в Украине, им нужна лицензия. «Это лицензированная деятельность, которую они не могут осуществлять, согласно своим параметрам», – уточнила общественница.

«Плюс убрали сокращенный срок оформления гуманитарных грузов, и сейчас порядок предусматривает, что Министерство социальной политики может до 60 дней рассматривать заявление об оформлении груза. Все это время он может стоять на границе. А когда речь идет о медикаментах, это чрезмерная нагрузка на организации, которые хотят оказать помощь», – говорит эксперт.

«Мы понимаем, что есть ограниченный доступ и мы не сможем полноценно помочь этим людям (в "Л-ДНР", – ред.), они не имеют доступа к украинским врачам и к украинским консультациям, ограничено информационное пространство, но в силах украинского правительства урегулировать вопросы доступа международной помощи на оккупированные территории», – подчеркнула Александра Дворецкая.

Напомним, в связи с данной ситуацией общественные организации Украины опубликовали открытое заявление к Кабмину с требованием упорядочить вопрос получения и доставки гуманитарных медицинских грузов международными организациями.