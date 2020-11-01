Жители «ДНР» требуют разрешить продавать квартиры по украинским доверенностям

В «ДНР» запрещено проводить сделки с недвижимостью по доверенностям, выданным в Украине и России. Разрешены доверенности, выданные исключительно «республиканскими» нотариусами, а для их оформления требуется личное присутствие человека. Кроме того, в процессе продажи квартиры также есть ряд моментов, когда продавец должен лично явиться в то или иное «ведомство». Такие ограничения делают невозможным продажу недвижимости, собственники которой находятся за пределами «ДНР», передают «Донецкие новости».

Ситуация негативна не только для переселенцев, которые не могут продать свои квартиры, но и для местных жителей, желающих приобрести жилье. Из-за сократившихся предложений на рынке недвижимости цены на квартиры искусственно завышают.

В этой связи в «ДНР» жители создали петицию с требованием разрешить в «республике» проведение сделок с недвижимостью на основе генеральных доверенностей, оформленных в Украине и России. Петиция размещена на специальном «республиканском» портале местного движения «Донецкая респуьлика».

Автор петиции отмечает, что в «ДНР» есть сложности с проведением имущественных сделок, поскольку владельцы из числа граждан Украины и России зачастую не могут попасть в «республику» из-за карантинных ограничений в сообщении с Украиной и РФ.

«В итоге, лица, желающие приобрести жилье и проживать в республике, сталкиваются как с ограниченностью выбора квартир и домов, так и с искусственным завышением стоимости жилых объектов со стороны проживающих на территории ДНР владельцев, пользующихся ограниченностью выбора покупателей», – поясняет автор.

«В связи с этим предлагаю до момента снятия ограничений на перемещение между ДНР и соседними странами разрешить использование для сделок с недвижимостью доверенностей, выданных в Украине и в РФ на имя граждан, находящихся на территории республики», – говорится в предложении.

Автор петиции считает, что это позволит защитить права потенциальных покупателей, «которые сталкиваются с необходимостью ютиться по съемным квартирам и обогащать за счет этого людей, в том числе годами пребывающих за пределами ДНР». «Кроме того, указанное оживит деятельность агентств недвижимости и обеспечит реализацию интересов людей, покинувших ДНР и желающих продать свое имущество резидентам. А проведение подобных сделок и связанные с ними отчисления и налоговые выплаты окажут позитивное влияние на пополнение Республиканского бюджета», – считает автор.

Петиция была опубликована еще 14 августа. Следует отметить, что на 20 августа «за» было свыше 1300 голосов, против – 22. Однако администрация сайта петиций движения «Донецкая республика» расценила 1109 голосов как «накрутку» в поддержку петиции и удалила положительные результаты. Отрицательные остались не тронутыми.

В итоге, по состоянию на сегодня, 1 ноября, в качестве «за» числится 429 голосов, против – 25. Однако первоначало число поддержавших было значительно больше. Буквально 20 августа «за» было 1109 голосов.

Также пользователи системой петиций жалуются, что при голосовании «за» периодически функция не работает, голос система не засчитывает.